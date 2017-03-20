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عضو بـ«إسكان البرلمان»: «الإيجار القديم» مش موجود في أي دولة بالعالم سوى مصر

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عضو بـ«إسكان البرلمان»: «الإيجار القديم» مش موجود في أي دولة بالعالم سوى مصر عضو بـ«إسكان البرلمان»: «الإيجار القديم» مش موجود في أي دولة بالعالم سوى مصر

التحرير

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قال معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يرى أن ليس بها مشكلة في الإسكان، ولكن في الكثير من الوقت نقوم بتشخيص المرض بطريقة خاطئة، وبالتالي نكتب علاج بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى وفاة الحالة، موضحًا أن هناك مشكلة إسكان ولكن ليست أزمة في السكن، وذلك بعد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بوجود 10 مليون شقة مغلقة في مصر.

وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حلقة الوصل»، مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، على قناة «أون لايف»، أن السبب في أزمة الإسكان هو أن دخل المواطنين لا يتناسب مع تكلفة إنشاء وحدات سكنية أو تأجيرها أو امتلاكها، حيث أن متوسط الدخل في مصر 1200 جنيه للفرد، موضحًا أنه في الخارج لا يزيد إيجار السكن عن 25% من الراتب وهو ما يعني 350 جنيه، مستطردًا: «دول ما يأجروش حاجة في مصر».

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وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك ملايين من الشقق في مصر تم تأجيرها إيجار قديم منذ فترة كبيرة ولكن قانون الإيجار القديم الموجود في مصر لا يوجد في أي دولة في العالم أجمع، قائلًا: «أعرف مالك عمارة مش معاه سعر الدواء»، مشددًا على ضرورة حل مشكلة القانون القديم من مبدأ لا ضرر ولا ضرار، حيث أن هناك محلات في وسط البلد تأجيرها حاليا 60 ألف في الشهر، ولكن يدفع لها المستأجر 10 جنيهات فقط.

وتابع: «يجب عمل ذمة مالية للمستأجر القديم، ورصيده في البنك، والعقارات التي يملكها، عشان أقيم العدل بين الناس، وفي نفس الوقت ما اجيش على الرجل الغلبان أقوله اطلع».

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التحرير

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