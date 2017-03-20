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20 شابا يطلقون مبادرة لإنهاء الخصومة الثأرية في المنيا

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20 شابا يطلقون مبادرة لإنهاء الخصومة الثأرية في المنيا 20 شابا يطلقون مبادرة لإنهاء الخصومة الثأرية في المنيا

التحرير

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شهد محافظ المنيا عصام البديوي، مساء أمس الأحد، المبادرة التي أطلقها عدد من شباب مركز مغاغة لإنهاء الثأر، بحمل كفن رمزي في أثناء إجراء صلح بين 3 عائلات لإنهاء خصومة ثأرية بقرية "طمبدي" بمركز مغاغة. 

وقال البديوي - في بيان صادر عن محافظة المنيا- إن 20 شابًا من أهالي قرية "طمبدي" ينتمون لمجموعة "شباب الخير"، أطلقوا المبادرة لإنهاء الثأر بين العائلات المتناحرة في المنيا وباقي محافظات الصعيد.

وأضاف: "هي مبادرة جديدة من نوعها مما دفعني لحضور الصلح، وقام الشباب بحمل كفن رمزي يعبر عن المبادرة وقدموه لي، وبعدها قامت إحدى العائلات بتقديم كفن الثأر الفعلي لعائلة ثانية، والتي قدمته للثالثة". 

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وحضر مراسم الصلح بين العائلات الثلاث عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات الشعبية والتنفيذية، ورجال الأمن، وأبناء القرية وبعض القرى والعزب المجاورة، وتم إقرار مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه كشرط جزائي على من لا يلتزم بشروط الصلح ويعود للنزاع مرة أخرى، واتفق الطرفان على التراضي والتنازل عن القضايا المقامة بينهما.

 

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التحرير

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