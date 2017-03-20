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عبد الفتاح عن «الروتين الحكومي»: كنت هقلع لهم «ملط».. «بهايم» على كراسي

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عبد الفتاح عن «الروتين الحكومي»: كنت هقلع لهم «ملط».. «بهايم» على كراسي عبد الفتاح عن «الروتين الحكومي»: كنت هقلع لهم «ملط».. «بهايم» على كراسي

التحرير

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قال الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، إن حكومة أحمد نظيف كانت تركز على السياسات أكثر من المشروعات، ورغم ذلك حققت معدل نمو 7%، موضحًا أنه يرى من وجهة نظره أن السياسات أهم من المشروعات في بعض القطاعات.

وروى عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، موقف حدث له بسبب الروتين في المصالح الحكومية: «كنت عايز مرة موافقة ما من وزارة، قالولي لازم موافقة من جهة العمل، روحت القسم اللي أنا شغال فيه، قالولي لا جهة العمل متمثلة في إدارة الجامعة، جبت موافقة الجامعة، قالولي لا لازم وزير التعليم العالي، وشوية قالولي لا عاوزين موافقة مجلس الوزراء، وفي الآخر بعد ده كله، قالولي ليه كل ده لو موافقة القسم بس كانت تغني، بصراحة كنت هقلع لهم ملط».

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وتابع: «حسيت إن البيروقراطية دي بتخرج بهايم قاعدين على كراسي، أه بهايم، يا إما عاوزين فلوس يإما مش فاهمين، وبيثيروا غضب المصريين»، موجهًا حديثة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل: «سياساتك لا تقل أهمية عن مشروعاتك، الدولة تحتاح سياسات قبل المشروعات».

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التحرير

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