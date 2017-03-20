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بالصور.. تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية

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الدقهلية - رامي محمود:

شيع الألاف من أهالي قرية "ميت الكرماء"، التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، مساء الأحد، جثمان الشهيد مجند "محمود مجدي عطية" - 22 عامًا، بسلاح المدرعات، بالقوات المسلحة، إثر استهدافه من قبل عناصر تكفيرية بمنطقة شمال سيناء أثناء تأدية الخدمة العسكرية.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بالقرية عقب وصول جثمانه مساءً بحضور اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، وهاشم عبدالوهاب، رئيس مركز ومدينة طلخا، وهاني سليمان، نائب رئيس المدينة.

وردد الأهالى أثناء تشييع الجثمان هتافات منها" لا اله إلا الله والشهيد حبيب الله" و "لا اله إلا الله والإرهابي عدو الله".

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