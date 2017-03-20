أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

داعية إسلامي يطلق حملة "اللي عنده بنت يحجبها" ردا على "اللي عنده معزة يربطها"

Google+ Print
داعية إسلامي يطلق حملة "اللي عنده بنت يحجبها" ردا على "اللي عنده معزة يربطها" داعية إسلامي يطلق حملة "اللي عنده بنت يحجبها" ردا على "اللي عنده معزة يربطها"

مصراوي Masrawy

سامح عبدالحميد حمودة

كتبت – سحر عزام :

أطلق سامح عبدالحميد حمودة، داعية إسلامي والذي تم إقالته من حزب النور مؤخرا، مبادرة "اللي عنده بنت يحجبها" وذلك ردا على التسجيل الصوتي للمشادة التي وقعت بين أولياء أمور إحدى المدارس الخاصة لقيام تلميذ بتقبيل تلميذة في المدرسة واعتراض والدتها.

وطالب حمودة خلال حوار ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" بتعميم تجربة الأزهر الشريف في الفصل بين الطلاب والطالبات وتخصيص كليات للطلاب وأخرى للبنات، لافتًا إلى إن جامعة القاهرة أصبحت في ذيل الجامعات بسبب الاختلاط - حسب سامح.

وأشار الداعية الإسلامي إلى إن منع الاختلاط بين الأولاد والبنات في المدارس سيدفعهم للتركيز أكثر في الدراسة، مؤكدا إن الفصل بين الجنسين ليس فقط اتجاها شرعيا -بحسب قوله- وإنما تجربة أثبتت نجاحها في عدد من الدول والمدارس الخاصة واللغات في .

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي تسجيلا صوتيا لولية أمر تلميذة عبر جروب لبرنامج "واتس آب" تشتكي من قيام تلميذ يدعى عبدالرحمن بتقبيل إبنتها البالغة من العمر 5 أعوام، ورد الأب بتسجيل صوتي قائلا: "اللي عنده معزة يربطها"، وتم تداول المقطع آلاف المرات وسط سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر