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أطراف أزمة "الأدوية منتهية الصلاحية" يجتمعون لوضع آليات تنفيذ "سحب المرتجعات"

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مصراوي Masrawy

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كتب - أحمد جمعة: 

اجتمعت إدارة شؤون الصيدلة بوزارة الصحة، مع وفد نقابة الصيادلة، وغرفة صناعة الدواء، مساء الأحد؛ لوضع آليات تنفيذ القرار الوزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

كان وزير الصحة والسكان، أصدر قرارًا بإلزام جميع شركات الأوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وعدم تدويرها مرة أخرى.

حضر الاجتماع الدكتورة رشا زيادة - رئيس إدارة الصيدلة، في حين ضمّ وفد الصيادلة النقيب محي عبيد، وعضوي المجلس محمد العبد، وجورج عطا الله، وترأس الدكتور أحمد العزبي وفد غرفة صناعة الدواء، إلى جانب نائبه الدكتور أسامة رستم، كما حضر ممثلين عن رابطة موزعي الأدوية، والشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية، وشعبة المصنعين لدى الغير.

ويأتي الاجتماع بعد شهور من الخلاف بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، انتهت باجتماع نقيب الصيادلة مع وزير الصحة الشهر الماضي، وأصدر قرارًا بإلزام الشركات بسحب المرتجعات.

وقالت مصادر إنه من المقرر عرض ما توصل إليه الاجتماع على وزير الصحة أحمد عماد راضي، اليوم الاثنين؛ لإصدار قرار به.

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