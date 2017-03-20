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«صحة النواب»: طالبنا الاستعانة بـ«الصحة العالمية» لكشف حقيقة الفيروس الغامض

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«صحة النواب»: طالبنا الاستعانة بـ«الصحة العالمية» لكشف حقيقة الفيروس الغامض «صحة النواب»: طالبنا الاستعانة بـ«الصحة العالمية» لكشف حقيقة الفيروس الغامض

التحرير

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قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنها طلبت من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، الاستعانة بمنظمة الصحة العالمية، لكشف حقيقة الفيروس الغامض الذي أصاب أسرة بالقليوبية، مكونة من 11 شخص، وأودى بحياة 3 منهم.

أضافت شادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أنها أرسلت رسالة على «الواتس آب» لوزير الصحة والمسئولين، لأنه لا يرد على اتصالاتها، مطالبةً بشّن حملات للمواطنين للتوعية بغسل اليدين واستخدام كل وسائل الوقاية، والتوجه لأقرب مستشفى في حالة الإصابة بـ«إسهال وقيء».

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تابعت: «نيابةً عن لجنة الصحة، فأنا أتابع أولًا بأول مع المسئولين، ولما ما ردوش عليّا بعتلهم على الواتس آب».

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التحرير

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