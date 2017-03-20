الزمالك: لم نتدخل في واقعة لاعب «رينجرز» غير المقيد

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نفى حمادة أنور، إداري فريق الكرة بنادي الزمالك، دوره في واقعة استبعاد لاعب رينجرز النيجيري، قبل مواجهة الفريقين مساء الأحد.

وقال أنور، خلال تصريحاته لبرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، إن لاعب رينجرز تم استبعاده بقرار من حكم ومراقب المباراة، بعد اكتشافهم عدم تواجد اسمه في قائمة الفريق الإفريقية، أثناء تدريبات الإحماء، دون أى تدخل منه أو من الجهاز الفني للفريق الأبيض كما تردد.

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وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته أمام مضيفه رينجرز النيجيري، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأحد، في إياب دور الـ32 من البطولة.

واستفاد الفريق الأبيض من فوزه الكبير في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، والتي أقيمت على ملعب «السلام» بالقاهرة.