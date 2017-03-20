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أهالي ميت الكرماء بالدقهلية يشيعون جثمان شهيد الإرهاب بسيناء

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شيع الآلاف من أهالي قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، والقرى المجاورة لها، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد مجند محمود مجدي المحمدي أبو غطاس، 22 عاما، والذي استشهد في أثناء تأدية الخدمة العسكرية بشمال سيناء.

وخرج الجثمان من مسجد المحطة بقرية ميت الكرماء، ملفوفا بعلم ، وسط هتافات تطالب بالقصاص من الإرهاب والقضاء عليه في سيناء، وهتافات: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله".

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وطالب أهالي القرية، محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس القرية، تكريما لبطولته واستشهاده من أجل تراب هذا الوطن.

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