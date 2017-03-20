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المحامين: «الإضراب الجزئي كان رسالة ووصلت»

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المحامين: «الإضراب الجزئي كان رسالة ووصلت» المحامين: «الإضراب الجزئي كان رسالة ووصلت»

التحرير

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قال مجدي سخي، وكيل النقابة العامة للمحامين، مساء الأحد، إن هناك استجابة من الآلاف لدعوة الإضراب الجزئي، اعتراضًا على الحكم بالسجن على محامين في المنيا، مشيرًا إلى أنه إضراب لمدة يوم واحد، وكان هدفه توصيل رسالة.

وأضاف سخي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «المحامين الذين اخترقوا الإضراب جارِ حصرهم، وسيتم بحث كل حالة على حدة، وكل من اخترق الإضراب سينال جزاءه».

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وتابع أنه سيتم اتخاذ خطوات قانونية حيال قضية «محامي المنيا» مثل الطعن على الحكم، والالتماس وإعادة النظر، منوهًا بأنه يقترح تشكيل لجنة مكونة من قضاة ونقابة المحامين لمنع وقوع حالات أخرى واشتباكات بين النيابة والمحامين.

وقضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد، بإدانة 9 محامين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، بتهمة إهانة القضاء والتعدي على قاضِ داخل محكمة مطاي بالمنيا، في مارس 2013.

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