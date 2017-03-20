خالد داوود: «استفتاء 19 مارس كان بداية النهاية للثورة»

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قال الكاتب الصحفي خالد داوود، رئيس حزب الدستور، إن استفتاء 19 مارس كان بداية نهاية ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه عرّض البلد لمشاكل كبيرة تتحمل تبعاتها الآن.

وأضاف داوود، خلال مداخلة هاتفية مساء أمس الأحد ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «الإخوان في هذا الوقت غرّهم النسب المرتفعة التي تحصل عليها في الانتخابات، ورأوا في الموافقة على استفتاء 19 مارس خيرًا لهم».

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وأكد أن «الإخوان شاركوا في الثورة بعدما رأوا الميزان يتجه لصالحهم، وأرادوا تغيير المسار لصالحهم بالموافقة على الاستفتاء والتوجه لانتخابات برلمانية ورئاسية».