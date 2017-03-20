محافظ دمياط يصدر قرارًا بإغلاق المقاهي غير المرخصة بدءًا من أول مايو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتبت- سميرة حسن:

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، قرارًا بإغلاق كل المقاهي غير المرخصة بمحافظة دمياط، اعتبارًا من 1 مايو القادم علي ترك فرصة لتوفيق أوضاع تلك المقاهي، وتطبيقها لشروط الترخيص من الآن وحتي بداية شهر مايو المقبل

شاهد أيضا

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ دمياط، بعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة دمياط لمناقشة ذلك الموضوع، وتوريد القمح لوزارة التموين بحضور حكمدار مديرية أمن دمياط ومديري فرع المخابرات العامة وفرع جهاز الأمن الوطني والرقابة الإدارية بدمياط.