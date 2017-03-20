بنصف مليار دولار.. محافظ سوهاج يشهد إطلاق «التنمية المحلية» بالصعيد

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شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بدء إطلاق فاعليات تنفيذ برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر الممول من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذى بالبنك الدولى، وأسعد عالم مدير البنك الدولى فى مصر، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وأوضح عبد المنعم، أنه قد تم تشكيل مجلس اقتصادي في منتصف فبراير الماضي بمحافظة سوهاج تم من خلاله طرح المؤشرات التي يجب تحقيقها من تحويل القرض للمشروعات ومعايير اختيار تلك المشروعات ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والرصف ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتغطية المصارف والخدمات الصحية والبيطرية ودعم المناطق السياحية.

وأضاف أن المحافظة حصلت على 56% من قيمة القرض الكاملة، لتحسين قطاع الأعمال والقدرة التنافسية ومبادرة عمل التكتلات الصناعية وتحسين البنية التحتية والخدمية وتحقيق الأهدف التنموية والاقتصادية وتوفير فرص عمل وتشغيل شباب المحافظة.

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ومن جانبها قالت نصر، إن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد.

وذكرت الوزيرة، أنه قد تم اختيار محافظتى قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير، وهى: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافى، والقدرات الاقتصادية.