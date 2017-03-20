أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بنصف مليار دولار.. محافظ سوهاج يشهد إطلاق «التنمية المحلية» بالصعيد

Google+ Print
بنصف مليار دولار.. محافظ سوهاج يشهد إطلاق «التنمية المحلية» بالصعيد بنصف مليار دولار.. محافظ سوهاج يشهد إطلاق «التنمية المحلية» بالصعيد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بدء إطلاق فاعليات تنفيذ برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد الممول من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذى بالبنك الدولى، وأسعد عالم  مدير البنك الدولى فى مصر، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وأوضح عبد المنعم، أنه قد تم تشكيل مجلس اقتصادي في منتصف فبراير الماضي بمحافظة سوهاج تم من خلاله طرح المؤشرات التي يجب تحقيقها من تحويل القرض للمشروعات ومعايير اختيار تلك المشروعات ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والرصف ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتغطية المصارف والخدمات الصحية والبيطرية ودعم المناطق السياحية.

وأضاف أن المحافظة حصلت على 56% من قيمة القرض الكاملة، لتحسين قطاع الأعمال والقدرة التنافسية ومبادرة عمل التكتلات الصناعية وتحسين البنية التحتية والخدمية وتحقيق الأهدف التنموية والاقتصادية وتوفير فرص عمل وتشغيل شباب المحافظة.

شاهد أيضا

ومن جانبها قالت نصر، إن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد.

وذكرت الوزيرة، أنه قد تم اختيار محافظتى قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير، وهى: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافى، والقدرات الاقتصادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر