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«صلاح» يقود روما لعبور ساسولو بثلاثية في «الكالتشيو»

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«صلاح» يقود روما لعبور ساسولو بثلاثية في «الكالتشيو» «صلاح» يقود روما لعبور ساسولو بثلاثية في «الكالتشيو»

التحرير

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حقق فريق روما الإيطالي فوزا كبيرا على نظيره ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات الأسبوع 29 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

سجل جريجوري ديفريل الهدف الأول لساسولو في الدقيقة 9، قبل أن يصنع محمد صلاح هدف روما الأول ويسجله لياندرو باريديس في الدقيقة 16، ثم تفوق الذئاب عن طريق هدف لصلاح في الدقيقة 47، قبل أن يختتم إدين دزيكو ثلاثية اصحاب الأرض في الدقيقة 68. 

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وبهذه النتيجة يحتل روما وصافة ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 73 نقطة، فيما يحتل ساسولو المركز الـ15 برصيد 31 نقطة.

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التحرير

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