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أنشيلوتي يدافع عن «روبن» بعد رفضه مصافحته: «شعور طبيعي»

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أنشيلوتي يدافع عن «روبن» بعد رفضه مصافحته: «شعور طبيعي» أنشيلوتي يدافع عن «روبن» بعد رفضه مصافحته: «شعور طبيعي»

التحرير

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علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، على لقطة رفض الهولندي آرين روبن، لاعب الفريق البافاري، مصافحته عقب استبدال الأخير، خلال مباراة بوروسيا مونشجلادباخ، التي أقميت مساء اليوم الأحد.

وقال «أنشيلوتي» خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة، مدافعًا عن اللاعب، أن انفعال «روبن» أمر طبيعي ولا توجد أى أزمات معه، مضيفًا «لم أكن أشعر بالسعادة وقت كنت لاعبًا عندما كان يتم استبدالي».

وخرج «روبن»، غاضبًا بعد استبداله رافضًا مصافحة «أنشيلوتي»، اعتراضًا على استبداله خلال المباراة التي انتهب بفوز البايرين بهدف دون رد أحرزه توماس مولر.

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