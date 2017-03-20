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بالفيديو.. برشلونة يصطاد الخفافيش في الكامب نو برباعية

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بالفيديو.. برشلونة يصطاد الخفافيش في الكامب نو برباعية بالفيديو.. برشلونة يصطاد الخفافيش في الكامب نو برباعية

التحرير

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فاز نادي برشلونة على نظيره فالنسيا، بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الكامب نو، في إطار الجولة الـ28، بالدوري الإسباني.

افتتح التسجيل إلياكويم مانجالا، لاعب الخفافيش في الدقيقة 29، من رأسية سكنت شباك تير شتيجن حارس البلوجرانا.

وتمكن لويس سواريز من معادلة النتيجة في الدقيقة 35، ثم عزز ليونيل ميسي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 45، ليعادل النتيجة سريعًا منير حدادي، لاعب فالنسيا في الدقيقة الأولى من عمر الوقت الضائع بالشوط الأول.

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في الشوط الثاني عزز البرغوث الأرجنتيني ميسي بالهدف الثالث في الدقيقة 53، وأختتم اندريه جوميش لاعب البارسا بالهدف الرابع بعد مجهود فردي من نيمار وإرسال تمريرة رائعة للبرتغالي، لتسكن شباك ألفيش حارس الخفافيش.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة 63، في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد فالنيا عند 30 نقطة في المركز الـ14.

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التحرير

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