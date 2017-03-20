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الأمن يلاحق باقي المتهمين بقتل "سمسار أكتوبر"

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الأمن يلاحق باقي المتهمين بقتل "سمسار أكتوبر" الأمن يلاحق باقي المتهمين بقتل "سمسار أكتوبر"

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إنه تم تحديد مكان تواجد باقي المتهمين باختطاف وقتل فريد شوقي المعروف إعلاميا بـ "سمسار أكتوبر".

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن أحد المتهمين الهاربين وأمين الشرطة "المفصول" الذي تم ضبطه، أمس الأحد، متورطان في الواقعة بشكل أساسي.

وأوضح المصدر، أن المجني عليه ومنفذي الواقعة شركاء في تجارة المواد المخدرة عن طريق استيراد شحنات من الأقراص المخدرة ومخدر الفودو من الخارج عبر رسائل أدوات التجميل كستارا لهم.

وأكد المصدر، أن الفترة التي سبقت الجريمة، هدد أمين الشرطة "ع. ش"، من قوة مرور أكتوبر، المجني عليه، ما جعله يترك رسالة لأسرته - وخاصة زوجته - "أمين الشرطة بيهددني، لو حصلت لي حاجة هيبقى هو".

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مصراوي Masrawy

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