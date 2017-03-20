كيف تستعيدين جمال بشرتك؟.. طبيب جراحة تجميل يجيب

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قال أحمد عادل نور الدين، أستاذ جراحة التجميل بطب القاهرة، اليوم الأحد، إنّ هناك ثلاث طرق لاستعادة جمال الوجه، والتخلص من آثار تقدم العمر، أولها شد الوجه، وثانيها إدخال أشياء جديدة من خلال استخدام المواد المالئة، أي المواد المستعملة في الشد، وثالثها "البوتكس" لعلاج تجاعيد العضلات الحركية.

وأضاف نور الدين - خلال تقديمه برنامج "العيادة" المذاع على شاشة قناة "الحياة" - أن أبرز الأشياء التي تظهر على الوجه بسبب تقدم العمر، وجود ترهلات في الجفن وخطوط بالعرض، بالإضافة إلى أنّ مجرى الدموع في الوجه يكون ظاهرًا.

وتابع بأنه "توجد حاليًا خيوط ترفع الصدر والمؤخرة والوجه، وشد هذه الأماكن يكون من بعد، عبر الاعتماد على عضلة مترهلة، وهذه الطريقة تعد الأسهل لكونها تدوم لفترة طويلة، فضلاً عن أن نتيجتها سريعة ومحددة.

وأشار أستاذ جراحة التجميل إلى أن 45% من الأشخاص الذين يأتون إلى عيادات التجميل هدفهم التخلص من الدهون الزائدة، وترهلات الجسم، وشد الصدر، فيما يأتي 45% منهم لشد الوجه بسبب تقدم العمر، والـ10% الباقين يذهبون للعيادات من أجل أشياء أخرى.

ولفت إلى أن اللجوء إلى عملية التجميل يحدث في حال ظهور ترهل أو أماكن فارغة أو "مطبات" في الوجه، أو ضمور في الأنسجة الموجودة تحت الجلد.

واستطرد نور الدين قائلًا: "لما يتقدم الشخص في العمر ويَحدث ضمور في الأنسجة، فمن المؤكد أن يكون الجلد فقد هذا التدعيم، ووقتها تظهر ترهلات تحت العين على الخدود بجوار الفكين"، مشيرًا إلى أن معظم المترددات على عيادات التجميل تتراوح أعمارهن بين أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات.