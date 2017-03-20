حساسين لمحافظ المنوفية: «روح واسي أهل ضحية حمام السباحة.. ده أبسط شيء»

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استنكر النائب سعيد حساسين، رد الفعل السلبي لمحافظ المنوفية هشام عبد الباسط، تجاه جنازة الشاب محمد بدر، ضحية حمام السباحة بستاد القاهرة، حسب وصفه، لافتًا إلى أنه كان «عليه تقديم تقدير معنوي ونفسي لأسرة الضحية».

أضاف حساسين، خلال برنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»: «كان الأولى على المحافظ الحضور أو إرسال مندوب عنه، أدبيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا وسياسيًا وعرفيًا، فكل الأعراف تقول أنه كان لابد أن يكون هناك تجاوب من وزارة التضامن أو وزارة الشباب أو المحافظة».

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تابع: «إهمال الدولة قتل الشاب فكان من الأولى تقديم العزاء، يعني موتوا الولد فأبسط حاجة تروح تواسي وتعزي يا أخي، أين التقدير المعنوي من قِبل الدولة والمحافظة؟».