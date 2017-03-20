خبير اجتماع عن مجلس السعادة الإماراتي: «الشحاتين في مصر معاهم موبايلات»

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قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، تعليقًا على تأسيس الإمارات مجلس السعادة العالمي، بالتزامن مع احتفاء العالم باليوم الدولي للسعادة الذي يصادف يوم 20 مارس من كل عام، إنه يشكل رسالة إيجابية من الإمارات إلى العالم.

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "العاصمة"، " شوفت بالأمس في مصر الجديدة إحدى البائسات اللي قاعدين على الرصيف بيشحتوا معاها موبايل"، مشددة على ضرورة بث الرضا للجماهير والشباب.

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وتابعت: "عندنا تطلعات رهيبة بتكسر الشعور بالسعادة، لما تلاقي حد عمل فرح كويس نقول إشمعنا، كل واحد بياخد من الدنيا على قد جهده، ويجب أن نتمنى للآخرين السعادة".