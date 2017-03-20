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«صحة النواب»: «دعم الدواء» سيخضع لـ«المركزي للمحاسبات»

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«صحة النواب»: «دعم الدواء» سيخضع لـ«المركزي للمحاسبات» «صحة النواب»: «دعم الدواء» سيخضع لـ«المركزي للمحاسبات»

التحرير

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قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، مساء الأحد، إن موارد صندوق دعم الدواء، الذي قرر الرئيس عبد الفتاح ، إنشاءه، ليست من موازنة الدولة، موضحًا أن «الصندوق لصالح المواطن البسيط، من أجل استيراد أدوية السرطان وكافة الأدوية الناقصة، وسيتم توزيعها وقت الاحتياج إليها».

أضاف العماري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «موارد صندوق دعم الدواء سيكون من المجتمع المدني ومساهمات الأفراد»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الصندوق سيخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات مثلها مثل أي صندوق خاص.

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أشار إلى أنه «يجب أن يتم اللجوء إلى ذلك الصندوق وقت الأزمات فقط، وعدم استخدامه عمال على بطال».

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التحرير

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