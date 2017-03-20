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الصحة: يمكننا استيراد الأدوية دون أعباء على الموازنة

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الصحة: يمكننا استيراد الأدوية دون أعباء على الموازنة الصحة: يمكننا استيراد الأدوية دون أعباء على الموازنة

التحرير

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، مساء الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح فعَّل إنشاء صندوق لدعم الدواء، موضحًا أن هذا الصندوق سيتم احتياجه وقت الأزمات، خاصة بعد الأزمة التي تعرض لها سوق الدواء عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

أضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن الدولة تستطيع استيراد احتياجات المواطنين من الدواء دون أعباء على الموازنة العامة، موضحًا أن هذا الصندوق سيخضع وسيتبع لوزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين.

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أشار إلى أن الصندوق سيتلقى مساهمات من المنظمات الدولية والحكومية والغير حكومية وبعض المواطنين، موضحًا أن إحدى شركات الأدوية الحكومية قامت بالتبرع بـ100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن «هدف الصندوق ضمان عدم تأثر الأدوية في بما يطرأ من متغيرات».

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التحرير

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