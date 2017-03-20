الصحة: يمكننا استيراد الأدوية دون أعباء على الموازنة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، مساء الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فعَّل إنشاء صندوق لدعم الدواء، موضحًا أن هذا الصندوق سيتم احتياجه وقت الأزمات، خاصة بعد الأزمة التي تعرض لها سوق الدواء عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

أضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن الدولة تستطيع استيراد احتياجات المواطنين من الدواء دون أعباء على الموازنة العامة، موضحًا أن هذا الصندوق سيخضع وسيتبع لوزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين.

شاهد أيضا

أشار إلى أن الصندوق سيتلقى مساهمات من المنظمات الدولية والحكومية والغير حكومية وبعض المواطنين، موضحًا أن إحدى شركات الأدوية الحكومية قامت بالتبرع بـ100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن «هدف الصندوق ضمان عدم تأثر أسعار الأدوية في مصر بما يطرأ من متغيرات».