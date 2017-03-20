فيديو| طنطاوي يطالب بإعادة اسم مبارك على «محطة الشهداء»

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قال الإعلامي مجدي طنطاوي، اليوم الأحد، إنه «لا يجوز توجيه اللوم إلى الرئيس الأسبق مبارك دائمًا»، مشيرًا إلى أن لديه العديد من الإنجازات، وأضاف: «مينفعش نقول أبو علاء وحش على طول».

أشار طنطاوي، خلال برنامجه «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»، إلى أنه «سيأتي يومًا ونحاكم الرئيس السيسي تاريخيًا»، مضيفًا أن «البعض يغض الطرف عن بعض النقائص في حكم السيسي، ولكن سيأتي يومًا وتذكر الانتقادات».

أكد أن «مبارك كان يجب أن يحاكم على أمور آخرى غير التي يحاكم بها»، مشيرًا إلى أن «مبارك حافظ على الحدود المصرية».

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تابع: «يا مصريين الصلح حلو نقوم نتصالح، طالما مبارك طلع زي الفل لأن القضاء قال إن الراجل بريء»، مطالبا بعودة اسم مبارك على محطة مترو «الشهداء» التي حُذف من عليها.