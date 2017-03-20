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مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى "تحرير طابا" - (صور)

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مصراوي Masrawy

مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (1)مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (1)

مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (2)مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (2)

مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (3)مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (3)

مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (4)مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (4)

مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابامبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا

مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (6)مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (6)

مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (7)مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (7)

مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (8)مبارك يخرج من شرفته لتحية أنصاره في ذكرى تحرير طابا (8)

كتب- محمد قاسم:

تصوير- فريد قطب:

احتفل أنصار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الأحد، بذكرى عيد تحرير طابا، أمام مستشفى المعادى العسكرى، وذلك قبل أيام من خروجه من المستشفى، وعودته لفيلته بعد قرار إخلاء سبيله بعد حصوله على البراءة النهائية فى قضية "قتل المتظاهرين".

ووقف الأنصار أمام المستشفى وفاجئهم "مبارك" بالخروج من شرفته وتحيتهم.

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