10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال رجب طيب أردوغان إن ميركل تلجأ لممارسات نازية، ورد وزير الخارجية الألماني بأن الرئيس التركي تجاوز الحدود، وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بتدمير أنظمة الدفاع الجوي السورية، وقال وزير خارجية الأردن إن سوريا ليست مدعوة للقمة العربية، الأحد، بينما حذر رئيس التحالف الوطني العراقي من مخاطر تواجه العراق بعد هزيمة "داعش" وقال الرئيس الشيشاني إن مسلمي أوروبا سيرفضون محاولات حظر حقوقهم.

1- أردوغان: ميركل تلجأ إلى ''ممارسات نازية''

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر بإسطنبول في 12 مارس 2017 (أ ف ب)

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومًا شخصيًا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل متهمًا إياها باللجوء إلى "ممارسات نازية" في ضوء توتر العلاقات بين البلدين بعد أن رفضت السلطات الألمانية السماح لوزراء أتراك بحضور تجمعات انتخابية مؤيدة للتصويت ب"نعم" في الاستفتاء على تعديلات دستورية توسع صلاحياته.

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2- وزير الخارجية الألماني: أردوغان تجاوز الحدود

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل في مؤتمر الحزب الاتحادي الأحد (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الألماني أنه أبلغ نظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن رئيسه تجاوز الحدود باتهامه المستشارة أنجيلا ميركل شخصيًا بـ"ممارسات نازية".

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3- ليبرمان: سندمر الدفاعات الجوية السورية

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان - أرشيفية

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بتدمير منظومة الدفاع الجوي السورية دون تردد إذا أطلقت صواريخها مجددًا على المقاتلات الإسرائيلية في الأجواء السورية.

ويأتي ذلك بعدما تعرضت مقاتلات إسرائيلية لإطلاق صواريخ عندما كانت تشن غارات على عدة أهداف داخل سوريا.

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4- وزير خارجية الأردن: سوريا ليست مدعوة للقمة العربية

وزير الخارجية الأردني (يمين) مع أمين عام جامعة الدول العربية (يسار) في مؤتمر صحفي في عمان الأحد (أ ف ب)

قال وزير الخارجية ايمن الصفدي الأردني إن بلاده لن توجه الدعوة إلى سوريا للمشاركة في القمة العربية التزاما منه بقرارات الجامعة العربية.

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5- المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب لم يرفض مصافحة ميركل

المتحدث باسم البيت الأبيض في 16 مارس 2017 أثناء حديث صحفي (أ ف ب)

نفى الناطق باسم البيت الأبيض أن يكون دونالد ترامب رفض عمدا مصافحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام الكاميرات، الجمعة الماضي، خلال لقائهما في البيت الأبيض.

وقال شون سبيسر "لا اعتقد أنه سمع طلب" المستشارة الألمانية عندما اقترحت على ترامب مصافحته من جديد وسط إلحاح المصورين الصحفيين، بينما كانا جالسين في البيت الأبيض.

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6- أيهود باراك: السوريون أحرجونا مع الروس

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك في اجتماع مع نشطاء حزب العمال في 29 يناير 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أيهود باراك، إن استخدام إسرائيل صواريخها المضادة للصواريخ في العملية الأخيرة ضد سوريا تسبب في حرجًا مع روسيا اللاعب الأبرز في الساحة هناك.

وقال باراك إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقرب رئيس في الكرملين لإسرائيل ما يحتم على إسرائيل استغلال ذلك في التنسيق مع موسكو.

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7- وزير الدفاع الألمانية: لا ديون على ألمانيا لـ''لناتو''

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين في حديث مع الصحفيين ببرلين في 14 مارس 2017 (أ ف ب)

نفت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، صحة ما ورد في تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن برلين مديونة لواشنطن و"الناتو" مقابل دفاعهما عنها.

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8- لاجارد: إدارة ترامب في مرحلة ''التكيف والتعلم''

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد - أرشيفية (أ ف ب)

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن الإدارة الأمريكية الجديدة التي حالت دون تبني موقف مناهض للحمائية في البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، هي في مرحلة "التكيف والتعلم".

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9- رئيس''التحالف الوطني'': العراق يواجه مخاطر ما بعد ''داعش''

رئيس “التحالف الوطني" العراقي عمار الحكيم - أرشيفية

حذر رئيس"التحالف الوطني" العراقي عمار الحكيم من المخاطر التي قد يتعرض يتعرض لها العراق عقب هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي عسكريًا في ظل وجود احتمالية لوقوع عمليات إرهابية بمرحلة مابعد القضاء على التنظيم عقب تحرير الموصل وما تبقي من الأراضي العراقية.

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10- الرئيس الشيشاني: مسلمو أوروبا سيرفضون محاولات حظر حقوقهم

رئيس الشيشان رمضان قادروف - أرشيفية

انتقد رئيس الشيشان رمضان قادروف حكم المحكمة الأوروبية الذي يسمح لأرباب العمل بحظر الملابس، والرموز الدينية في أماكن العمل بما في ذلك الحجاب، ووصفه بـ "الحرب الخفية ضد الدين"، مشيرًا إلى أن مسلمي أوروبا سيرفضون محاولات حظر حقوقهم.

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