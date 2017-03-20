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"إعلان هام" في القمة العربية المقبلة

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"إعلان هام" في القمة العربية المقبلة "إعلان هام" في القمة العربية المقبلة

مصراوي Masrawy

جامعة الدول العربية

(مصراوي):

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن "إعلانًا هامًا" سيصدر خلال القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان نهاية مارس الجاري، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وأبو الغيط، الذي كان يتحدث، الأحد، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى عمان، حيث التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لم يحدد طبيعة هذا "الإعلان الهام".

ومن المقرر أن يجتمع أبو الغيط مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء هاني الملقي، لتقديم تقارير ووثائق عن القمم العربية السابقة والجدول الزمني للقمة المقبلة.

وأشار أبو الغيط إلى أن القمة ستناقش تدخل إيران في شؤون بعض الدول العربية، في حين أكد الصفدي أن سوريا لن تحضر القمة العربية، وفقا لقرارات الجامعة العربية.

وتعمل إيران عبر ميليشيات طائفية موالية لها على زعزعة استقرار دول عربية وتساهم في إطالة أمد حرب السورية، كما تحتل ثلاث جزر إماراتية منذ أكثر من 3 عقود. 

وكانت الجامعة العربية علقت عضوية سوريا فيها عام 2011، إثر اندلاع الأزمة، وقالت الجامعة حينها إن العضوية ستبقى معلقة لحين التزام دمشق بكافة تعهداتها الخاصة بخطة العمل العربية لحل الأزمة.

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مصراوي Masrawy

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