العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العديد من الأحداث الهامة، اليوم الأحد، والتي كان أبرزها تجارب بيونج يانج البالستية والسيول في الإكوادور، إضافة إلى قتلى في هجوم انتحاري بنيجيريا.

1- كوريا الشمالية ''تختبر محركا صاروخيا فائقا''

الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج يشاهد عرض عسكري في بيونج يانج 10 مارس 2016 (أ ف ب)

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن الجيش أجرى اختبارًا على محرك صاروخي ذي أداء فائق.

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2- أنقرة تستدعي سفير ألمانيا

صورة تجمع الرئيس التركي و المستشارة الألمانية خلال الأزمة الحالية - أرشيفية (أ ف ب)

استدعت تركيا سفير ألمانيا لديها لتعبر عن احتجاجها الحازم غداة تظاهرة للأكراد في فرانكفورت رفعت خلالها أعلام لحزب العمال الكردستاني، كما أعلن القصر الرئاسي الذي اعتبر الحادثة "فضيحة".

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3- السيول تقتل العشرات في الإكوادور

صورة لوادي أنديس خلال تعرضه للسيول في كيتو -أرشيفية (أ ف ب)

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن رئيس الإكوادور رافاييل كوريا قوله إن هناك أكثر من 6 آلاف شخص تضرروا جراء الكارثة الطبيعية التي ضربت البلاد، فضلا عن تدمير 120 منزلا، مشيرا إلى أن المحافظات الأكثر تضررا كانت، مانابي، غواياس، نابو، إيل أورو، ولوس ريوس".

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4- إصابة جنود أمريكيين بنيران جندي أفغاني

قوات الأمن الأفغانية تؤمن مستشفى عسكري في كابول يوم 8 مارس 2017 (أ ف ب)

أصيب 3 جنود أمريكيين عندما أطلق جندي أفغاني النار في محافظة هلمند الجنوبية، بحسب مسؤولين، في أول هجوم من نوعه على القوات الدولية هذا العام.

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5- قتلى في هجوم انتحاري في نيجيريا

القوات النيجيرية تغطى الجثث في موقع هجوم انتحاري بمايدوجوري يوم 17 فبراير 2017 (أ ف ب)

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرين جراء تفجير ثلاثة انتحاريين أنفسهم بمدينة مايدوجوري بشمال شرق نيجيريا.

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