العرب اليوم: 15 غارة على دواعش سوريا والعراق.. والعثور على مقابر جماعية بليبيا

مصراوي Masrawy

كتب - عبد العظيم قنديل:

تأثرت العديد من العواصم العربية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تقدم القوات العراقية في ظل غطاء جوى من التحالف الدولى، إضافة إلى تظاهرات في بيروت ولقاء مرتقب بين العبادي وترامب.

1- التحالف الدولي ينفذ 15 غارة على أهداف لداعش

طائرة فرنسية تقلع من حاملة طائرات ضد أهداف لداعش يوم 9 ديسمبر 2016 (أ ف ب)

نفذت مقاتلات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 15 غارة على أهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا والعراق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2-استسلام عشرات الدواعش في الموصل

قناص من القوات العراقية في الموصل الأحد (أ ف ب)

تمكّنت القوات العراقية من إحكام سيطرتها على المجمع الحكومي في منطقة موصل القديمة، ماضية قُدُمًا باتجاه مسجد النوري الكبير ومنارة الحدباء في المنطقة ذاتها، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عراقية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- تظاهرات في بيروت احتجاجًا على فرض ضرائب جديدة

صورة من احتجاجات ضد الحكومة في بيروت الأحد (أ ف ب)

تظاهر آلاف اللبنانيين، الأحد في وسط بيروت احتجاجا على موافقة البرلمان على زيادة ضرائب على المواطنين لتمويل مشروع يقضي برفع رواتب موظفي القطاع العام والمدرسين، مطالبين بتأمين مواردها عبر محاربة الفساد ووقف الهدر في المرافق الحيوية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- رئيس وزراء العراق يتوجه إلى واشنطن

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ميونخ يوم 18 فبراير 2017 (أ ف ب)

توجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى واشنطن في زيارة إلى الولايات المتحدة، بدعوة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- العثور على مقابر جماعية ببنغازي

رجل يغطي جثث في بنغازى - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن عضو المكتب الإعلامي في القوات الخاصة الصاعقة الليبي، رياض الشهيبي، أنه تم العثور على مقابر جماعية داخل محور عمارات الـ "12" غرب بنغازي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- الأردن يبدأ ترتيبات انعقاد القمة العربية المقبلة

لقاء جمع وزير الخارجية الاردن و الأمين العام للجامعة العربية في عمان الأحد (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي إن الأردن وبالتعاون مع جامعة الدول العربية فرغ تقريبا من استكمال كافة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لاستضافة القمة العربية، مؤكدا حرص الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني على أن تشكل القمة العربية القادمة فرصة لإعادة تعزيز العمل العربي المشترك؛ لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الأمة العربية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا