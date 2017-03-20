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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

 مهنياً: تنجز خلال هذا اليوم الكثير من الأمور التى كانت مؤجلة في السابق. أنت في بداية الطريق نحو النجاح لا تستعجل وتمهل

عاطفياً: تحيط بك طاقة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك التي تطال الحبيب. فأنت غير مزاجي وصراحتك لا تنفّره منك

صحياً: كلما برد الطقس كثرت عوارض الزكام، لذا تحصن لئلا تصاب به

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ

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