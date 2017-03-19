مصرع 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث سير بالمنيا

المنيا ـ ريمون الراوي:

لقي 5 مواطنين مصرعهم بينما أصيب 16 آخرين في تصادم عنيف، وقع مساء اليوم الأحد، بين سيارتين في المدخل الشمالي لمركز ملوي بالمنيا.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء فيصل دويدار، إخطارًا من الدكتور عادل سعد، مدير مستشفى ملوي العام، باستقبال 21 شخصًا ما بين متوفي ومصاب في حادث السير الذي بينت التحريات الأولية بشأنه أنه وقع بالمواجهة بين حافلة ركاب (ميكروباص) وسيارة ربع نقل بالمدخل الشمالي لمركز ملوي.

وأشارت التحريات أن الضحايا أغلبهم من قرية "قلندول" التابعة لمركز ملوي.

وبينما تولت الفرق الطبية لمستشفى ملوي العام متابعة الحالات الحرجة بين المصابين، أودعت الجثث مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.