دمياط تحدد ساعات عمل المقاهي.. وتحذر المخالفين

دمياط - محمد إبراهيم:

أصدر محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الأحد، قرارًا بمواعيد إغلاق المقاهي العاملة في نطاق المحافظة، إذ حددت الساعة 11.5 مساءً للإغلاق شتاءً، و12.5 صباحًا للإغلاق صيفًا، مع استثناء المناطق السياحية، على أن يطبق القرار بداية من أول أبريل المقبل.

كما أصدر تكليفاته للأجهزة المعنية من شرطة المرافق ومباحث التموين والآداب العامة والقوى العاملة وإدارة الصحة والسلامة المهنية بالتعاون في تنفيذ القرار الجديد، وتطبيق القانون الذي ينص على السجن شهر و2000 جنيه غرامة للمخالفين من أصحاب المقاهي، فضلاً عن مصادرة جميع المضبوطات، في حال تكرار المخالفة.

وفي السياق، وجه المحافظ بسحب تراخيص أي مقهى مخالف يحتل أرصفة الشوارع، ويمتنع عن إزالة مخالفته.