أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

دمياط تحدد ساعات عمل المقاهي.. وتحذر المخالفين

Google+ Print
دمياط تحدد ساعات عمل المقاهي.. وتحذر المخالفين دمياط تحدد ساعات عمل المقاهي.. وتحذر المخالفين

مصراوي Masrawy

محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه

دمياط - محمد إبراهيم:

أصدر محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الأحد، قرارًا بمواعيد إغلاق المقاهي العاملة في نطاق المحافظة، إذ حددت الساعة 11.5 مساءً للإغلاق شتاءً، و12.5 صباحًا للإغلاق صيفًا، مع استثناء المناطق السياحية، على أن يطبق القرار بداية من أول أبريل المقبل.

كما أصدر تكليفاته للأجهزة المعنية من شرطة المرافق ومباحث والآداب العامة والقوى العاملة وإدارة الصحة والسلامة المهنية بالتعاون في تنفيذ القرار الجديد، وتطبيق القانون الذي ينص على السجن شهر و2000 جنيه غرامة للمخالفين من أصحاب المقاهي، فضلاً عن مصادرة جميع المضبوطات، في حال تكرار المخالفة.

وفي السياق، وجه المحافظ بسحب تراخيص أي مقهى مخالف يحتل أرصفة الشوارع، ويمتنع عن إزالة مخالفته.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم