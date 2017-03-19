هيئة آل مكتوم تقدم مساعدات لألفي أسرة في صعيد مصر​

القاهرة- (أ ش أ):

تنطلق ‏حملة "القلوب الرحيمة" التي ترعاها ‏هيئة آل مكتوم الخيرية، غدًا الاثنين، لتوزيع كمية من المساعدات الإنسانية إلى أكثر من ألفين أسرة في صعيد مصر ‏برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راعي الهيئة نائب حاكم دبي.

وتبدأ الحملة -التي يشرف عليها ميرزا الصائغ، نائب رئيس هيئة آلِ مكتوم الخيرية-، من محافظة أسوان وتنطلق إلى باقي المحافظات في الصعيد لتوزيع المساعدات الإنسانية التي تشمل بطاطين وملابس وأجهزة كهربائية.

‏وقال الصائغ - في تصريح ‏للصحفيين اليوم الأحد بالقاهرة-، إن الحملة ستستمر حتى نهاية العام الجاري، وسيتم توزيع عشرات الآلاف من السلال الغذائية وكسوة العيد ولحوم الأضاحي، كما سيتم إقامة عدد من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لبعض الأسر، بالإضافة إلى تعليم أكثر من 40 إمرأة لمهنة ‏الحياكة، وتوزيع ماكينات خياطة عليهم وشراء منتجاتهم وتوزيعها على الجمعيات الخيرية.

وقال الصائغ، إن الهيئة ستقوم بتوزيع مساعدات مالية عاجلة لخمسة أسر في أسوان حرقت منازلهم مؤخراً لمساعدتهم في بناء بيوت جديدة لهم.

‏وأعلن الصائغ، تبرع الهيئة بـ100 ألف جنيه مصري لتسديد ديون بعض الغارمات في السجون المصرية؛ بمناسبة عيد الأم، مشيراً إلى أن وفد الهيئة سيشارك الثلاثاء القادم في المهرجان الدولي الرابع للأم المثالية والمقام بالقاعة الكبرى بجامعة القاهرة؛ والذي ترعاه مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومنظمة الإيسسكو لتوزيع بعض المكافآت المالية علي عدد من الأمهات المثاليات.