أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير المالية: عرض الموازنة العامة أمام البرلمان قبل 31 مارس الجاري

Google+ Print
وزير المالية: عرض الموازنة العامة أمام البرلمان قبل 31 مارس الجاري وزير المالية: عرض الموازنة العامة أمام البرلمان قبل 31 مارس الجاري

مصراوي Masrawy

عمرو الجارحي وزير المالية

كتبت – سحر عزام :

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الموازنة ستُعرض على المجموعة الاقتصادية بالحكومة ثم مجلس الوزراء لتقدم لرئيس الجمهورية بعد ذلك تمهيدا لعرضها على البرلمان قبل 31 مارس الجاري.

وأضاف الجارحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، أن الدولة المصرية لديها تصميم على خفض عجز الموازنة العامة بشكل واضح وتحويل العجز الأولي لفائض أولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار وزير المالية إلى أن المستهدف في عجز الموازنة القادمة لا يتجاوز 9.30%، لافتًا لتحديات حجم فاتورة الدعم لقطاع دعم البترول والكهرباء وذلك بتخطي 200 مليار جنيه العام القادم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري