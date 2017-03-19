وزير المالية: عرض الموازنة العامة أمام البرلمان قبل 31 مارس الجاري

كتبت – سحر عزام :

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الموازنة ستُعرض على المجموعة الاقتصادية بالحكومة ثم مجلس الوزراء لتقدم لرئيس الجمهورية بعد ذلك تمهيدا لعرضها على البرلمان قبل 31 مارس الجاري.

وأضاف الجارحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، أن الدولة المصرية لديها تصميم على خفض عجز الموازنة العامة بشكل واضح وتحويل العجز الأولي لفائض أولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار وزير المالية إلى أن المستهدف في عجز الموازنة القادمة لا يتجاوز 9.30%، لافتًا لتحديات حجم فاتورة الدعم لقطاع دعم البترول والكهرباء وذلك بتخطي 200 مليار جنيه العام القادم.