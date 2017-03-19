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حظك اليوم برج القوس الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً

عاطفياً: الحبيب مسيطر عليك ولا تستطيع أن ترفض له طلباً. لا تثر القضايا الحساسة أمام الحبيب والتي تشعر أنها قد تزعجه منك

صحياً: أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة. اسأل الكبار عن التدابير الوقائية اللازمة في أيام البرد

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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