النتائج النهائية لجميع المرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين

التحرير

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حصلت "التحرير" على النتائج الرسمية للمرشحين على مقعد نقيب الصحفيين والعضوية، في انتخابات التجديد النصفي للنقيب و6 أعضاء بمجلس النقابة، والتي أُجريت يوم الجمعة الماضي.

وكان المستشار محمد الدمرداش، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، قد أعلن النتائج النهائية لأعضاء المجلس الستة.

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وفاز بمقاعد مجلس النقابة كل من: جمال أحمد عبد الرحيم 1182 صوتا، وحسين الزناتي 1165 صوتا، ومحمد خراجة 1152 صوتا، ومحمد سعد عبد الحفيظ 831 صوتا، وعمرو بدر 778 صوتا، وأيمن عبد المجيد بـ763 صوتا، فيما فاز عبد المحسن سلامة بمنصب نقيب الصحفيين متفوقًا على منافسه، النقيب السابق يحيى قلاش.