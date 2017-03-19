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فيديو| حساسين لـ«الصحة»: «والله لنيمكم من العصر»

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فيديو| حساسين لـ«الصحة»: «والله لنيمكم من العصر» فيديو| حساسين لـ«الصحة»: «والله لنيمكم من العصر»

التحرير

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انتقد الإعلامي سعيد حسانين، أوضاع وزارة الصحة، قائلًا: "المستشفيات متبهدلة، وخاصة مستشفى بولاق أبو العلا، بس الصحة بتأكد دائما أن المواطن الغلبان الفقير هيدخل يتعالج ويخرج كويس وسليم".

وأضاف حساسين، خلال برنامج "انفراد"، المذاع على قناة "العاصمة"، "المستشفى ملك للشعب كله، وأفقر واحد في ليه حق فيها، مش بتاعت المسئولين والبلد بس".

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ووجَّه حساسين حديثه لوزارة الصحة، قائلًا: "والله لنيمكم من العصر، لازم تعرفوا أن الشعب لازم يبقى عارف كل حاجة ويضمن حقه في العلاج والتأمين الصحي، وشروطي أن التذكرة في مستشفيات بولاق أبو العلا تبقى بجنيه".

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التحرير

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