والد «السمسار القتيل»: الجاني أمين شرطة مفصول من عمله

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طالب شوقي الشهاوي، والد السمسار القتيل فريد شوقي، مساء الأحد، برجوع حق نجله القتيل والقصاص له، مؤكدًا أنه «لم يكن لديه خلافات أو مشاكل مع أي شخص».

وكشف الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»، عن مفاجأة، قائلًا: «عصام شوقي أمين الشرطة المفصول وراء اختطاف نجلي، ووراء مقتله»، موضحًا أن نجله كتب ورقة لأخيه، مدّون فيها عبارة «لو حصلى حاجة يبقي اللي قتلني أمين الشرطة عصام».

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل حادث خطف فريد شوقي سمسار والعثور على جثته مقتولًا في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن المجني عليه مقيم بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، وأنه في يوم الأربعاء الماضي ذهب إلى أحد المقاهي بمول بمنطقة أول أكتوبر، وجلس مع مجموعة أشخاص، وأثناء جلوسه معهم نشبت مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية.

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أضافت التحريات أن الأمر تطور لمشاجرة، فحاول رواد المقهى التدخل للصلح، إلا أن الأشخاص الذين كان يجلس معهم رفضوا ذلك واصطحبوه إلى داخل سيارة ملاكي، وفروا هاربين، فحاول المجنى عليه الاستنجاد بالمارة لكن دون جدوى.

وتوجهت زوجة القتيل إلى قسم شرطة أول أكتوبر، وحررت محضرًا بتغيب زوجها يوم الخميس الماضي، وفي يوم الجمعة تلقى القسم إشارة من مديرية أمن القليوبية تفيد بالعثور على جثة لشخص تشبه المواصفات المبلغ بها في هذا المحضر، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة للسمسار، وأنه لقي مصرعه نتيجة التعدي عليه بالضرب.