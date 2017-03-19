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فيديو| نقيب الزبالين: بريطانيا عرضت علي «لجوء سياسي وفيلا وإقامة»

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فيديو| نقيب الزبالين: بريطانيا عرضت علي «لجوء سياسي وفيلا وإقامة» فيديو| نقيب الزبالين: بريطانيا عرضت علي «لجوء سياسي وفيلا وإقامة»

التحرير

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قال نقيب الزبالين، شحاتة المقدس، إن بريطانيا عرضت عليه اللجوء السياسي إضافة إلى فيلا وإقامة، متابعًا: "محدش يقدر يزايد على وطنيتي، قولتلهم تراب برقبة بريطانيا وكل البلاد".

وأضاف المقدس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "الزبالين كانوا عايزين يعملوا مظاهرات وقولتلهم إياكم عشان ميحصلش مشاكل، وعملت ندوة وأقنعتهم بعدم عمل مظاهرة".

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وتابع: "أنا مبخدش من لا مرتب ولا معاش، والبلد هتبوظ ومش هتنضف بعد ما قطعت عيش أكتر من 3 ملايين زبال، القرآن الكريم قال (اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، كنتوا خدتوا رأئي في الأكشاك، كنت قولتلكم خلوا الزبالين معاكوا في المنظومة عشان الدنيا تنضف أكتر".

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التحرير

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