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وزير البيئة: لا يمكن تجاهل جامعي القمامة

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وزير البيئة: لا يمكن تجاهل جامعي القمامة وزير البيئة: لا يمكن تجاهل جامعي القمامة

التحرير

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قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مساء الأحد، إنه لا يمكن تجاهل جامعي القمامة وعدم ضمهم إلى منظومة النظافة، مؤكدًا أنهم جزء أساسي منها.

أضاف فهمي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»، أن «المنظومة الحالية لجمع القمامة منخفضة الكفاءة»، متابعًا: «نتعاون مع المحافظات لإنشاء منظومات فعالة».

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تابع أن «هناك مخطط كامل بعدد من المحافظات لتدوير المخلفات البيئية»، موضحًا أن «متعهدي القمامة يقومون بعملية الجمع من المنازل وليس لهم علاقة بقمامة الشارع».

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التحرير

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