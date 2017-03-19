وزير البيئة: إعدام الخنازير سبب في «أزمة القمامة»

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قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مساء الأحد، إن إعدام الخنازير كان سببًا في زيادة القمامة في الشوارع، موضحًا أنه لم يكن هناك بديلًا لهذا الإجراء، لافتًا إلى أن الخنازير كانت تأكل الجزء العلوي من القمامة.

أضاف فهمي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»، أن الوزارة لن ترجع للوراء بالاعتماد على الخنازير لأكل القمامة»، موضحًا أن المخلفات الإلكترونية أخطر من غيرها، وهناك مصنع في مدينة السادس من أكتوبر لمعالجتها.

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تابع أن «الوزارة تسعى إلى استحداث نظام لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بدعم من الدولة».