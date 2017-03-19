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حظك اليوم برج الأسد الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الإثنين 20/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء تعود عليك بالربح الوفير 

عاطفياً: يلفت نظرك شخص فتقع بغرامه من النظرة الأولى، سرعان ما تفكر في التمهل بالارتباط 

صحياً: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطة للقضاء عليها قبل بداية فصل الصيف

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر:ارب حظ

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