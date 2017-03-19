41 عاما على ميلاد «الصخرة الحقيقية».. نيستا حاصد كل البطولات «عدا اثنتين»

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يكمل الإيطالي أليساندرو نيستا، مدافع نادي ميلان والمنتخب الإيطالي السابق، عامه الـ 41، اليوم الأحد، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب ولحظات الفرحة والانتصار.

تستعرض "التحرير" في التقرير التالي مسيرة الأسطورة الإيطالية المولود بمدينة روما في 19 مارس 1976.

- بدايته..

بدأ نيستا مشواره في عالم الساحرة المستديرة في عام 1985، عندما انضم لاكاديمية نادي لاتسيو، وفي 1993، استدعى دينو زوف، المدير الفني لفريق لاتسيو في ذلك الوقت، نيستا للعب مع الفريق الأول، وخاض المدافع المخضرم أول مباراة له في الدوري الإيطالي الممتاز في 13 مارس 1994، أمام أودينيزي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

- اللقب الأول..

ساهم نيستا في تحقيق أول لقب له مع فريق لاتسيو عام 1998، وفازوا بلقب كأس ايطاليا، بعد أن سجل هدف الفوز لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز لاتسيو بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.



- أفضل لاعب..

حصل نيستا على جائزة أفضل لاعب شاب عام 1998، بعد أداؤه الذي ظهر عليه مع لاتسيو طوال الموسم، حيث خاض نيستا مع لاتسيو لمدة 9 مواسم، ظهر خلالها في 261 مباراة، سجل فيها 3 أهداف.



- سر انتقاله الي ميلان..

عام 2002- 2003،تعرض نادي لاتسيو لأزمة مالية، أجبرت النادي على بيع أفضل لاعبي الفريق في ذلك الوقت، وحينها انتقل نيستا إلى صفوف إيه سي ميلان مقابل 30 مليون يورو.

- دوري أبطال أوروبا..

حصل المدافع الإيطالي، على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته الكروية، وذلك بعد تفوق ميلانعلى يوفنتوس في الأولد ترافورد في نهائي البطولة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السبلي، ليفوز ميلان على يوفنتوس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

- مونتريال إمباكت..

في نهاية موسم 2012 قرر نيستا الظهور بمؤتمر صحفي لكي يتحدث عن مستقبله الكروي وأكد أنه لن يستمر مع ميلان ويريد اللعب بإمريكا، وقد تلقي عروض كثيرة سواءً من أوروبا أو أمريكا.

جاء لنيستا عرض من نيوريوك ريد بولز الفرنسي وعرض من دي سي يونايتد ولكن بإقناع من صديقه دي فايو الذي أنتقل لمونتريال إمباكت الكندي انتقل نيستا لمونتريال برفقة صديقه.

- مسيرته مع ميلان..

لعب نيستا 10 سنوات مع ميلان، منذ عام 2002 حتى عام 2012، خاض خلال هذه الفترة 326 مباراة، سجل فيها 10 أهداف.

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- مسيرته مع المنتخب..

بدأ نيستا مسيرته مع المنتخب الإيطالي في منتخب الشباب تحت 21 عامًا، والذي فاز بكأس الأمم الأوروبية تحت 21 سنة عام 1996، وتم استدعاؤه إلى المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم في 1996، في إنجلترا تحت قيادة أريجو ساكي، لكنه كان احتياطيًا، عندما خرجت إيطاليا من دور المجموعات.

خاض نيستا مباراته الدولية الأولى مع الأزوري، تحت قيادة تشيزاري مالديني، في التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 1998، أمام مولدوفا في 5 أكتوبر 1996، ولعب نيستا، 78 مباراة مع المنتخب الإيطالي الأول، خلال 10 مواسم من الفترة من 1996 حتى 2006.

- بطولاته مع لاتسيو..

1- الدوري الإيطالي: مرة واحدة " 1999- 2000".

2- كأس إيطاليا: مرتين "97- 98" و"1999- 2000".

3- كأس السوبر الإيطالي: مرتين " 1998 و2000".

4- كأس الكؤوس الأوروبية:" 1998- 1999".

5- كأس السوبر الأوروبي: 1999.

- بطولاته مع ميلان..

1- الدوري الإيطالي: مرتين.

2- كأس إيطاليا: مرة واحدة.

3- كأس السوبر الإيطالي: مرتين

.4- دوري أبطال أوروبا: مرتين.

5- كأس السوبر الأوروبي: مرتين.

6- كأس العالم للأندية: مرة واحدة

- بطولاته مع منتخب إيطاليا..

- حصل على كأس العالم مرة واحدة عام 2006.

- لم يفز ببطولتي كأس القارات وأمم أوروبا