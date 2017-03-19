أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

جوارديولا: «اليوم هو الأسعد في مسيرتي التدريبية»

Google+ Print
جوارديولا: «اليوم هو الأسعد في مسيرتي التدريبية» جوارديولا: «اليوم هو الأسعد في مسيرتي التدريبية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صرح بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأنه سعيد للغاية بما قدمه فريقه في مباراة اليوم أمام ليفربول، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة: "لا يمكنك أن تتخيل ما أشعر به، إنه واحد من أكثر الأيام التي أشعر فيها بالفخر طوال مسيرتي.. الروح، الطريقة التي لعبنا بها، إنه واحد من أسعد أيامي كمدرب."

وأضاف: "الطريقة التي لعبنا بها أمامهم، فريق كبير، لديهم لاعبين مميزين، مباراة اليوم تعني لي الكثير، لهذا السبب أنا سعيد جدًا".

وتابع: "كيف قمنا باستعادة الكرة بشكل ممتاز، وعقلية الهجوم والهجوم، وكيف ركضنا في نهاية المباراة ولم نصب بالإرهاق.. أريد البقاء مع هؤلاء اللاعبين لأطول فترة ممكنة".

شاهد أيضا

ووجه أحد الصحفيين سؤالا للمدرب الإسباني عن قرارت الحكم فقال: هل كانت قرارات الحكم ضد السيتي اليوم ؟.. وأجاب مدرب السيتي مستعجبا: "اليوم فقط ؟ هل تتذكر مباراة تشيلسي ؟ هل تتذكر مباراة توتنهام؟".

وقال جوارديولا: "بعد دوري الأبطال، الأيام الأخيرة في التدريبات الجميع كانوا حزينين جدًا جدًا ولا يتحدثون كثيرًا، ولكن أتينا ولقد لعبنا هنا أمام ليفربول وهم لا يلعبون في مسابقة أوروبية هذا الموسم وكان لديهم أسبوع كامل للتجهيز".

"لقد صنعنا فرص أكثر منهم، مشكلتنا هي أننا لا نسجل عندما تكون هناك فرص سهلة، وعلى الأقل أظهرنا روحًا في مباراة اليوم لم تكن موجودة في الشوط الأول أمام موناكو في المباراة الأخيرة"، حسب تعبيره.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 57 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات