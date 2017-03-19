جوارديولا: «اليوم هو الأسعد في مسيرتي التدريبية»

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صرح بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأنه سعيد للغاية بما قدمه فريقه في مباراة اليوم أمام ليفربول، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة: "لا يمكنك أن تتخيل ما أشعر به، إنه واحد من أكثر الأيام التي أشعر فيها بالفخر طوال مسيرتي.. الروح، الطريقة التي لعبنا بها، إنه واحد من أسعد أيامي كمدرب."

وأضاف: "الطريقة التي لعبنا بها أمامهم، فريق كبير، لديهم لاعبين مميزين، مباراة اليوم تعني لي الكثير، لهذا السبب أنا سعيد جدًا".

وتابع: "كيف قمنا باستعادة الكرة بشكل ممتاز، وعقلية الهجوم والهجوم، وكيف ركضنا في نهاية المباراة ولم نصب بالإرهاق.. أريد البقاء مع هؤلاء اللاعبين لأطول فترة ممكنة".

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ووجه أحد الصحفيين سؤالا للمدرب الإسباني عن قرارت الحكم فقال: هل كانت قرارات الحكم ضد السيتي اليوم ؟.. وأجاب مدرب السيتي مستعجبا: "اليوم فقط ؟ هل تتذكر مباراة تشيلسي ؟ هل تتذكر مباراة توتنهام؟".

وقال جوارديولا: "بعد دوري الأبطال، الأيام الأخيرة في التدريبات الجميع كانوا حزينين جدًا جدًا ولا يتحدثون كثيرًا، ولكن أتينا ولقد لعبنا هنا أمام ليفربول وهم لا يلعبون في مسابقة أوروبية هذا الموسم وكان لديهم أسبوع كامل للتجهيز".

"لقد صنعنا فرص أكثر منهم، مشكلتنا هي أننا لا نسجل عندما تكون هناك فرص سهلة، وعلى الأقل أظهرنا روحًا في مباراة اليوم لم تكن موجودة في الشوط الأول أمام موناكو في المباراة الأخيرة"، حسب تعبيره.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 57 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 56 نقطة.