فيديو| مرتضى منصور: جنش حارس عالمي.. وهذا مصير الشناوي

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أشاد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالمستوى الذي ظهر به الحارس محمود عبد الرحيم «جنش»، في مباراة رينجرز النيجيري، معلقًا «ده حارس عالمي ورد على الشناوي».

مضيفًا أن ذلك أقوى رد على أحمد الشناوي، موضحًا أن مصير الأخير سيتحدد بعد التحقيق معه.

وأضاف«مرتضى»، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج «مسا مصر» الذي يقدمه أحمد شوبير، عبر إذاعة راديو مصر، أن جنش ظهر بمستوى جيد، وكان على رأس اللاعبين الذين ساهموا في تأهل الفريق لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن استمرار مشاركته في المباريات المقبلة تتعلق بضمير محمد حلمي، المدير الفني للفريق.

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وتابع، أن مصري الشناوي سيتحدد بناء على تقرير طبيب الفريق، طارق سليمان، ومعرفة حقيقة

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته أمام مضيفه رينجرز النيجيري، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من البطولة.

واستفاد الفريق الأبيض من فوزه الكبير في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السلام».

