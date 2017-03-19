فيديو| مرتضى ينتقد أخطاء الزمالك: «دي مش لاعيبة دولية»

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وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقاداته لمحمد حلمي، المدير الفني لفريق الكرة، عقب الهزيمة التي تلقاها أمام رينجرز النيجيري، اليوم الأحد، مؤكدًا أنه غير راضٍ عن دفاع الفريق خلال اللقاء.

وقال «مرتضى»، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج «مسا مصر» الذي يقدمه أحمد شوبير، عبر إذاعة «راديو مصر»، أن محمد حمدي «الونش» يستحق التواجد في تشكيلة الفريق، وكان على «حلمي» الدفع به في المباراة، مشيرًا إلى أن دفاع الفريق كان سيئًا ولا يتناسب بمستوى لاعبين دوليين.

وأشار رئيس القلعة البيضاء، إلى أن حكم المباراة حرم فريقه من ركلة جزاء صحيحة، لصالح ستانلي اوهايتشي، مضيفا أنه غير غاضب تحكيمًا سوى من جهاد جريشة، حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

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وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته أمام مضيفه رينجرز النيجيري، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من البطولة.

واستفاد الفريق الأبيض من فوزه الكبير في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السلام».



