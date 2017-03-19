بالصور.. افتتاح الملتقى الفني الخامس عشر في قنا بمشاركة 11 جامعة

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

افتتح رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور، مساء اليوم الأحد، الملتقى الفني الخامس عشر، بمشاركة 11 جامعة مصرية.

شهد الاحتفال العديد من الفقرات الفنية، وبدأت جامعة الفيوم عرضها بأغنية "محمد رسول الله".

وأشار الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، في كلمته، إلى أن الجامعة تستضيف هذا الملتقى الذي يقام في النصف الثاني من شهر مارس سنويًا، موضحًا أن الملتقى بدأ اليوم وتستمر فعالياته حتى الخميس المقبل.

وتسببت الأحوال الجوية في تأجيل الافتتاح، الذي كان مقررًا له أمس السبت، بسبب العاصفة الرملية التي ضربت البلاد.​