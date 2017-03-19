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زوجة سمسار أكتوبر القتيل: 6 أفراد يحملون الأسلحة خطفوه على مرأى من الجميع

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زوجة سمسار أكتوبر القتيل: 6 أفراد يحملون الأسلحة خطفوه على مرأى من الجميع زوجة سمسار أكتوبر القتيل: 6 أفراد يحملون الأسلحة خطفوه على مرأى من الجميع

مصراوي Masrawy

فريد شوقي الشهاوي سمسار أكتوبر

كتبت– سحر عزام:

قالت شيماء، زوجة فريد شوقي الشهاوي سمسار أكتوبر والذي قتل عقب اختطافه من أحد المقاهي بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة، إن ما يثار عن خلافات بين زوجها وبين القتلة حول تجارة المخدرات والترامادول يأتي بهدف تشويه صورته وغلق ملف القضية.

وأضافت الزوجة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" مساء اليوم الأحد: "لما ناس تخطف زوجي بسلاح آلي الساعة 9 مساءً من أكتوبر وتروح المهندسين وتهدد الناس، هؤلاء ليسوا أفراد عادين، وزوجي رجل طيب وخدوم ولم أسمع كلمة واحدة تسئ له، ولم يكن سمسارًا، وإنما مدير علاقات عامة وتسويق عقاري".

وأشارت زوجة القتيل، إلى أن زوجها خطفه 6 أفراد كانوا يستقلون سيارتين ويحملون أسلحة آلية على مرأى من الجميع، لافتة إلى إن عدم تدخل أحد لمنع اختطاف زوجها من المقهى بالسادس من أكتوبر جاء خوفا من الأسلحة الآلية التي كانت بحوزة الخاطفين.​

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