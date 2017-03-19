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أسامة هيكل: شهر العسل بين الحكومة والبرلمان انتهى.. وسنحاسبها على القروض

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أسامة هيكل: شهر العسل بين الحكومة والبرلمان انتهى.. وسنحاسبها على القروض أسامة هيكل: شهر العسل بين الحكومة والبرلمان انتهى.. وسنحاسبها على القروض

مصراوي Masrawy

النائب أسامة هيكل

كتبت– سحر عزام:

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن نواب البرلمان غاضبون من بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن البرلمان يستعد لمسائلة الحكومة حول حجم القروض التي تلقتها من الخارج.

وأضاف هيكل في حوار ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الأحد، "شهر العسل بين الحكومة ومجلس النواب انتهى"، مشيرًا إلى إن قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي جاء بشكل مفاجئ ودون أن تسبقه الإجراءات اللازمة.

ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى إن الحكومة فقدت الكثير من مصداقيتها بسبب قرار التعويم رغم صحته، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لا يضيق بالنقد ولكنه يرفض التجريح.

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مصراوي Masrawy

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