دراسة تكشف عن فوائد الفاكهه والخضراوات للمدخنين

يقتل التدخين ما يصل إلى ستة ملايين شخص حول العالم كل عام حسب منظمة الصحة العالمية. دراسة حديثة توصلت إلى أن تناول المدخنين للمزيد من الخضروات والفاكهة يحد من الانسداد الرئوي المزمن.

قالت دراسة سويدية إن تناول المدخنين الحاليين والسابقين للمزيد من الخضروات والفواكه قد يقلل خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن. ومن بين أكثر من 40 ألف رجل، فإن المدخنين الحاليين الذي يتناولون خمس حصص أو أكثر من الفاكهة والخضروات يومياً كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، مقارنة بالمدخنين الذين يتناولون حصتين من هذه الأطعمة أو أقل. وارتبطت كل حصة إضافية من الخضروات والفواكه بتراجع خطر الإصابة ثمانية في المائة.

وقالت جوانا كالوزا، التي قادت فريق الدراسة في معهد كارولينسكا بستوكهولم، إنه يجب على كل المدخنين والمدخنين السابقين أن يتناولوا الفاكهة والخضراوات قدر الإمكان. وأضافت لوكالة رويترز: "كل حصة إضافية من الفاكهة والخضر تقلص بشكل كبير احتمال الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن.

ويُصعب الانسداد الرئوي المزمن عملية التنفس ويمكن أن يسبب السعال. والنوع الأكثر شيوعاً من هذا المرض هو انتفاخ الرئة والتهاب الشعب المزمن، وعادة ما يصيبان المدخنين أو المدخنين السابقين. وكتب الباحثون في دورية "ثوراكس" أن مضادات الأكسدة الموجودة في الخضروات والفواكه قد تساعد في حماية الرئتين من الأضرار الناجمة عن التدخين.

من جانبه، أوضح الدكتور سيف شاهين، أستاذ طب الجهاز التنفسي في جامعة الملكة ماري بلندن، والذي شارك في وضع افتتاحية رافقت نشر الدراسة، أن الاعتماد على مضادات الأكسدة مثل تلك الموجودة في الفاكهة والخضر تحمي الرئة من المواد الضارة الموجودة في دخان السجائر ومن تلوث الهواء. لكن شاهين أكد أن النظام الغذائي وحده لا يكفي لعلاج كل آثار التدخين، مشيراً إلى أن أهم شيء يمكن القيام به للحد من احتمالات الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن هو عدم التدخين أو التوقف عن التدخين نهائياً.