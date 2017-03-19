صور| أسامة شرشر من منزل العقاد: نعيش في زمن «الردة الثقافية»

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أعرب النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن حزنه البالغ للحالة السيئة التي وصل إليها منزل الأديب الكبير محمود عباس العقاد في أسوان.

قال شرشر، خلال تفقده لمنزل العقاد، اليوم الأحد، بتكليف من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب التي زارت أسوان اليوم، إنه لا يعرف الأسباب التي أخرت تنفيذ مشروع تطوير منزل العقاد حتى الآن، بالشكل الذي يستحقة هذا الأديب ذو القيمة والقامة الكبيرة في تاريخ هذا الوطن، موجهًا رسالة وإنذار أخير لوزير الثقافة، حلمي النمنم، بضرورة وضع منزل العقاد مرة أخرى في دائرة الاهتمام.

وأضاف أن تأخر مشروع تطوير المنزل حتى الآن يدل على تخبط وزارة الثقافة، التي أصبحت لا تمتلك رؤية حقيقية للحفاظ على الرموز الثقافية التي أثرت الحياة الثقافية والعامة في مصر.

وتابع شرشر أنه لا بد من محاكمة وزير الثقافة، في ظل تأخير تنفيذ مشروع إعادة ترميم وتطوير منزل العقاد لتحويله إلى متحف، رغم أن الوزارة أعلنت عن تنفيذ المشروع منذ نحو عام من الآن.

وقال إنه سيحمل ملف الإهمال الذي أصاب منزل العقاد الى البرلمان، ليس مدافعًا عن العقاد وأسرته، حيث إن العقاد أقوى من أن ندافع عنه باعتبار أن كلماته أقوى من الرصاص، لكن من أجل الحفاظ على تاريخ أحد رواد التنوير الثقافي في مصر.

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وذكر أنه سيخاطب كافة المسئولين المعنيين عن الإهمال الذي حدث بمنزل العقاد حتى لو وصل الأمر إلى نقل هذه الصورة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتعرف على هذه المهزلة التي ترتكبها وزارة الثقافة.

وأشار إلى ضرورة احترام تاريخ العقاد، من خلال إعادة تطوير منزله ووضعه على قائمة الخريطة السياحية الثقافية في مصر، وخريطة التراث العالمي.

واختتم: "ما يحدث في منزل العقاد يجعلنا نعيش في زمن الردة الثقافية واللامعقول تجاه رموزنا الثقافية".

كانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة نشوى الديب، وكيل اللجنة، كلفت شرشر بزيارة المنزل لإعداد ملف عنه عقب الإهمال الذي أصابه لمناقشته خلال أعمال اللجنة بالبرلمان.







