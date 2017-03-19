أخبار عاجلة

الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| أسامة شرشر من منزل العقاد: نعيش في زمن «الردة الثقافية»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعرب النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن حزنه البالغ للحالة السيئة التي وصل إليها منزل الأديب الكبير محمود عباس العقاد في أسوان.

قال شرشر، خلال تفقده لمنزل العقاد، اليوم الأحد، بتكليف من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب التي زارت أسوان اليوم، إنه لا يعرف الأسباب التي أخرت تنفيذ مشروع تطوير منزل العقاد حتى الآن، بالشكل الذي يستحقة هذا الأديب ذو القيمة والقامة الكبيرة في تاريخ هذا الوطن، موجهًا رسالة وإنذار أخير لوزير الثقافة، حلمي النمنم، بضرورة وضع منزل العقاد مرة أخرى في دائرة الاهتمام.

وأضاف أن تأخر مشروع تطوير المنزل حتى الآن يدل على تخبط وزارة الثقافة، التي أصبحت لا تمتلك رؤية حقيقية للحفاظ على الرموز الثقافية التي أثرت الحياة الثقافية والعامة في .

وتابع شرشر أنه لا بد من محاكمة وزير الثقافة، في ظل تأخير تنفيذ مشروع إعادة ترميم وتطوير منزل العقاد لتحويله إلى متحف، رغم أن الوزارة أعلنت عن تنفيذ المشروع منذ نحو عام من الآن.

وقال إنه سيحمل ملف الإهمال الذي أصاب منزل العقاد الى البرلمان، ليس مدافعًا عن العقاد وأسرته، حيث إن العقاد أقوى من أن ندافع عنه باعتبار أن كلماته أقوى من الرصاص، لكن من أجل الحفاظ على تاريخ أحد رواد التنوير الثقافي في مصر.

شاهد أيضا

وذكر أنه سيخاطب كافة المسئولين المعنيين عن الإهمال الذي حدث بمنزل العقاد حتى لو وصل الأمر إلى نقل هذه الصورة للرئيس عبد الفتاح  للتعرف على هذه المهزلة التي ترتكبها وزارة الثقافة.

وأشار إلى ضرورة احترام تاريخ العقاد، من خلال إعادة تطوير منزله ووضعه على قائمة الخريطة السياحية الثقافية في مصر، وخريطة التراث العالمي.

واختتم: "ما يحدث في منزل العقاد يجعلنا نعيش في زمن الردة الثقافية واللامعقول تجاه رموزنا الثقافية".

كانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة نشوى الديب، وكيل اللجنة، كلفت شرشر بزيارة المنزل لإعداد ملف عنه عقب الإهمال الذي أصابه لمناقشته خلال أعمال اللجنة بالبرلمان.

1db7439536.jpg
78c87db427.jpg
3fdcd931c2.jpg
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»